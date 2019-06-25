夏普召開股東會 戴正吳：考慮向JDI伸出援手

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，在週二 (25 日) 招開了股東大會與經營說明會。董事長兼公司社長的戴正吳，在會中提到了對經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 伸出援手的看法。

戴正吳表示：「如果日本政府與社會，和我們有相同意識的話，就會想要進行援助」。指出若能獲得日本政府或面板客戶的協助，夏普方面將會檢討支援的可能性。

(圖片：Investing.com)

戴正吳也提出他的主張說道，「像日本這樣的大國，若連夏普與 JDI 這兩家僅存的面板廠都無法生存，是很奇怪的事。日本政府對 JDI 進行了那麼多的支援，為何到頭來卻得賣給中國企業」，向外界訴說了他的看法。對於他這樣的姿態，日經也解釋為，戴正吳是向日本政府及社會喊話，認為如果要守護日本的面板產業，在國產品的優惠待遇等方面，必須舉官民之力來進行支援。

除此之外，戴正吳也提到了在 2018 年秋天邁入商品化的 OLED 面板。其中在試作品的折疊式智慧型手機用面板方面，於耐用度超越了中韓兩國產品，向世人強調夏普在技術能力上的優勢。然而若要進入大規模量產，「因為費用上需花費 2 ~ 3 千億日圓，對現在的夏普來說有所困難。和其它企業進行合作也在選項之中」，他補充說道。

另外在面對股東們抱怨，夏普股價及股息的發放，於這兩年跌到只剩原本近 1/4 水準等問題，戴正吳表示「對於股價的水準感到遺憾。(銀行所持有的) 優先股已全部買回並進行註銷，未來在公司經營的自由度將會提高」，尋求股東們的理解。