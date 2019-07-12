Q3面板價格有壓 群創除息首日窘貼息

面板廠群創 (3481-TW) 今 (12) 日除息，每股配 0.06 元現金股利，除息參考價 7.35 元，不過受到第 3 季價格走勢仍有壓，營運展望保守，群創早盤股價紅翻黑，面臨貼息窘境，另外友達 (2409-TW)昨日除息，今日也在盤下震盪，不過填息約 5 成。

研調機構集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 就指出，包含液晶監視器、電視等中大尺寸面板客戶因美中貿易戰提前備貨，目前庫存水準高，預期本季廠商將下修採購採購數量，影響旺季備貨需求，導致面板價格難以回升。

友達 6 月出貨受電視銷售狀況不佳影響，大尺寸面板月減 4.3%，反觀中小尺寸面板則成長逾 1 成，董事長彭双浪在股東會時表示，目前來看下半年需求還是比上半年好，但訂單能見度小，將持續朝高端產品布局，至於產業傳統旺季會有多旺仍有待要觀察。

友達 6 月合併營收 243.3 億元，月減 1.6%、年減 2%，第 2 季營收 700.7 億元，季增 5%、年減 6.6%，累計今年上半年合併營收 1367.7 億元，年減 8.5%。

群創 6 月整體面板出貨量小幅衰減，但受惠於 TV 整機事業成長，營收仍小幅成長，預期本季進入傳統旺季後，將有一波成長動能，群創董事長洪進揚日前也表示，面板價格面臨降價壓力，將積極朝 TV 整機市場布局，目標今年整機營收比重拉升至 25%

群創 6 月合併營收 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，，第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.4%、年減 4.9%，累計今年上半年合併營收 1230.99 億元，年減 7.6%。