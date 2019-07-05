客戶庫存水位高 研調：電視面板價格恐持續跌價

集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 今 (5) 日表示，雖然美中貿易紛爭在 G20 川習會後暫時休兵，但電視品牌大廠先前為因應貿易戰，加上三星計畫關閉 8.5 代 L8-1-1 廠，在第 2 季提早拉貨，導致目前庫存水位偏高，連帶影響電視面板價格持續下跌。

集邦表示，雖然三星因財務與技術考量，將關廠計畫延至本季執行，但電視品牌廠的庫存，因先前提早備貨已達危險水位，即便部分面板廠安排於 6、7 月開始進行小部分的產能調節，整體仍呈現供過於求的情勢，導致面板價格持續崩跌，跌幅超乎預期。

而在中國電視品牌廠部份，集邦表示，因上半年促銷狀況不佳，庫存水準也偏高，加上面板價格從 5 月開始急轉直下，讓中國品牌廠對於後市信心大減，本月採購態度也轉趨保守。

觀察面板價格，在中小尺寸方面，集邦表示，32 吋面板價格跌幅超過 10%，因需求仍未起色，7 月可能跌破現金成本，持續處在供過於求的狀態，而原先電視主流的 55 吋正逐步轉移至 65 吋，導致 55 吋需求動能開始出現停滯，且品牌廠預期三星關廠而事先備貨，也造成面板廠庫存賣壓沉重。

大尺寸方面，集邦表示，隨著中國面板廠產能持續開出、放量，導致整體大尺寸面板也呈現供過於求，業者只好透過降價來維持出貨量，6 月更因為面板廠庫存超過一個月，導致賣壓沉重，其中 75 吋市場跌幅達 7-9% 不等，6 月均價跌破 400 美元大關。