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三大法人買超52.43億元 助攻大盤站上10800點

外資回神！合計三大法人買超52.43億元，助攻大盤站上10800點。(鉅亨網資料照)
外資回神！合計三大法人買超52.43億元，助攻大盤站上10800點。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日在台積電、大立光雙王帶領下站穩 10800 點，加權指數終場以 10843.42 點作收，上漲 44.94 點，觀察三大法人今日操作，外資重燃投資力道，買超台股 47.94 億元，投信買超 6.74 億元，自營商則賣超台股 2.25 億元，合計三大法人今買超 52.43 億元。

期貨部分，外資今日加碼多單 1487 口，多單未平倉口數來到 4.42 萬口，投信加碼 506 口空單，空單未平倉口數來到 2.19 萬口，自營商則減持空單，空單未平倉口數達 5194 口。

觀察法人操作，外資看旺南亞科、旺宏下半年表現，已經連續 6 日、18 日買超，顯示外資主要鎖定下半年展望較佳的個股，此外，前波跌深的群創，繼昨三大法人單日大買近 4 萬張，今又續補近 3 萬張。

外資今日買超前十名，旺宏達 2.3 萬張，南亞科、群創、華邦電皆逾萬張，台積電、玉山金也有 9 千多張，其他依序為永豐金、亞泥、和鑫、台新金。

外資今日賣超前十名，聯電遭賣 1.7 萬張，富邦 VIX 也有近 1.4 萬張，大同也遭調節 1 萬張，其他依序為中信金、國泰金、台灣高鐵、頎邦、台泥、晶電、聯詠。

投信前十大買超標的，聯電、欣興皆逾 6 千多張，其他依序為聯詠、日月光投控、京元電、緯軟、群創、今國光、台光電、瑞儀。

投信賣超前十大標的，亞泥逾 5500 張，長榮航、台泥也有逾 3 千張，元大高股息、仁寶、元大台灣 50、泰鼎 - KY、鴻海也都逾千張，其他還包含國光生。

法人表示，大盤重回短期均線之上，但全球經濟情勢變化仍大，短線可留意近期舉辦法說會個股，對下半年的景氣展望趨勢。

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