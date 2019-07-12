台股盤前─指數空間不大先看個股填息行情 周線有望收紅

台股加權指數昨 (11) 日終場上漲 44.94 點作收，以 10843.42 點作收，成交值放大至 1300 億元，今 (12) 日開盤前觀察到美股多呈現上揚，反映聯準會降息預期，不過日韓股開平高盤後翻黑小跌，法人認為今日台股將處在量縮整理，指數上檔空間不大，先看個股的填息行情、周線拚收紅。

三大法人合計買超 52.43 億元，其中，外資買超 47.94 億元、投信買超 6.74 億元，自營商賣超 2.25 億元，後續先看外資買超能否延續。

美股方面，市場對聯準會月底降息預期高，推升指數驚驚漲，道瓊工業平均指數續漲 227.88 點或 0.85% 至 27088.08 點；Nasdaq 指數收低 6.49 點或 0.08% 至 8196.04 點；S&P500 指數收高 6.84 點或 0.23% 至 2999.91 點；而費城半導體指數收高 4.77 點或 0.32% 至 1476.28 點。

國際半導體產業協會 (SEMI) 公布最新報告，預估今年全球原始設備供應商 (OEM) 的半導體製造設備銷售額將年減 18.4% 至 527 億美元。

不過，雖整體半導體市況轉為衰退，台灣可望從韓國手中奪下全球最大設備市場寶座，年增 21.1%，成長率高居全球第一。

南亞科總經理李培瑛，未來幾周變化很關鍵，日韓之間的衝突確實已有客戶前來詢問訂單增援。

華碩印尼團隊定調今年是商用筆電元年，將針對政府、教育和中小企業等領域積極衝刺，同時，力拚今年電競筆電要在印尼取得 60% 市占率，一般消費性筆電也要拿下 50% 市場。

下半年進入傳統旺季，除了多鏡頭之外，大立光來自 7P(七片塑膠鏡片) 以及潛望式鏡頭出貨增加，而新 iPhone 也傳出前鏡頭訂單有斬獲，使大立光產能供不應求。

欣興宣布追加今年度資本支出 9.73 億元，預計由原訂 82.96 億元提高至約 92.7 億元，增幅逾 11.7%，外傳新產能是因應非蘋應用擴充 ABF 載板產能所需。

法人指出，今年台股填息速度創新高，其中，台積電 6 天填完息為指標，顯示台股高殖利率受投資人青睞，資金行情具續航力，再加上投資人對美國降息的預期，持續增添股市上漲動能，短線無須悲觀看待。

惟留意，聯準會降息實質上是代表經濟成長力轉弱，短多行情後是否出現長空壓力還有待觀察。