7月降息已成定局？Fed可能再度惹火川普

經濟學家幾乎已確定，未來幾週，聯準會 (Fed) 將會降息，川普總統更是殷切期望。然而，上週五，美國公布 6 月就業報告強勁，已有經濟學家開始懷疑 7 月是否真會降息。

花旗集團首席經濟學家何南赫斯特 (Andrew Hollenhorst) 認為，在 7 月 30 至 31 日的政策會議後，Fed 將不會降息。

在接受訪問時，何南赫斯特說，Fed 主席鮑爾與副主席克拉里達 (Richard Clarida) 已表明，由於貿易戰與全球成長轉弱，對經濟造成衝擊，短期內可能降息。但其他官員，包括達拉斯 Fed 銀行總裁卡普蘭(Rob Kaplan)，則採取觀望態度。

勞工市場復甦，可能促使多數 Fed 委員同意，自 6 月政策會議以來所公布的數據，並未達到採取降息行動的門檻。

若 Fed 維持利率不變，仍可能維持寬鬆的傾向，意味若有需要，在下一次的 Fed 政策會議中，委員會可能採取降息行動。

市場仍然認為，7 月底降息一碼的機率約為 100%。但就業報告已清除了降息 0.5 個百分點的預期。

所以，Fed 本週傳出的訊息非常重要，何南赫斯特說。如果市場仍然認為降息的機率如此之高，則 Fed 本月不會按兵不動。若要壓低預期的機率，則 Fed 官員必須表示態度謹慎。

週三與週四，鮑爾將在國會進行聽證會。但何南赫斯特說，也希望聽聽紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的意見。威廉斯定於週四發表演說，他是具有投票權的 Fed 委員。

Amherst Pierpoint 公司分析師史丹利 (Steve Stanley) 說，7 月 31 日政策決議公布前，仍有許多數據將陸續公布，所以鮑爾可能持續讓各各選項開放，7 月降息可謂仍不確定。

若 Fed 延後降息，讓市場大感意外，則股市會如何反應？

Cornerstone 公司分析師柏里 (Roberto Perli) 說，Fed 只是讓投資人將降息預期修正到 9 月，市場應不會有大幅反應。

但柏里說，若降息的預期完全清除，投資人將大感震驚，川普總統亦將惱火。屆時，殖利率曲線將轉平，股市將賣壓沉重。