能源盤後—墨西哥灣暴風襲擊 產量減半 然OPEC報告後 期油轉跌收低

週四 (11 日) 交易，即使墨西哥灣的熱帶風暴讓該地區的石油產量減少一半以上，但原油期貨仍吐回稍早漲幅，最終收低。

OPEC 週四報告預期，由於美國在內的競爭對手提高產量，所以明年市場對 OPEC 的原油需求將下降。該報告公布後，原油期貨由漲轉跌。

Walsh Trading 首席市場策略師 Scott Gecas 表示，「近期石油領域存在許多不確定性。」

「多頭派的理由包括，墨西哥灣將面臨暴風、中東緊張局勢升溫恐立即衝擊供應狀況。空頭派的理由則是，美國正卯起來生產石油。」

「OPEC 競爭對手增產會提高供應過剩的可能性，未來幾個月在基本面上，原油交易對交易者來說可能會很棘手。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 23 美分或約 0.4%，收每桶 60.20 美元，盤中高點達 60.94 美元。

週三 WTI 原油期貨最前月契約收在 60.43 美元，為 5 月 22 日以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美元或 0.7%，收每桶 66.52 美元。

週三 Brent 原油期貨最前月契約收漲 4.4% 至 67.01 美元，為 5 月 29 日以來最高收盤價。

墨西哥灣暴風

據國家颶風中心稱，墨西哥灣的暴風已經加劇成熱帶風暴「巴里」，可能在週五晚間或週六早上演變成颶風。

據安全和環境執法局，作為預防措施，關閉了墨西哥灣約莫 53% 石油產能、43% 天然氣產能。

中東局勢

CNN 報導，週三一艘英國油輪在波斯灣受到伊朗武裝船隻的威脅。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya, 表示，「這事件對歐洲和伊朗之間的核子談判並不是好兆頭，可能會讓美國川普更強勢制裁伊朗，並尋求英國支持退出 2015 年的核協。」

供需狀況

OPEC 週四報告預期，明年全球對其石油的需求將下降至平均 2930 萬桶 / 日，約較今年水準減少 130 萬桶 / 日。

Investing.com 資深商品分析師 Barani Krishnan 表示，該報告突顯出 OPEC 以外的生產量仍壓倒勝過 OPEC，尤其是美國產量。

EIA 週三公布，美國上週 (7/5 止) 原油庫存下降 950 萬桶，根據 IHS Markit，分析師原本僅預期下降 210 萬桶。API 週二公布，上週原油庫存下降 810 萬桶。

汽油庫存下降 150 萬桶、蒸餾油庫存上升 370 萬桶。IHS Markit 調查顯示，分析師先前預期汽油庫存下降 40 萬桶、蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6 美分或 0.8%，收每加侖 1.9895 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2 美分或 0.6%，收每加侖 1.9786 美元。

EIA 週四公布，上週天然氣庫存增加 810 億立方英呎。根據《華爾街日報》調查，分析師先前平均預期天然氣上週庫存增加 720 億立方英呎。