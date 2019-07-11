美庫存下滑、風暴侵襲威脅 國際油價觸及逾1個月高點

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上週美國原油庫存減幅遠超過預期，加上熱帶風暴可能侵襲墨西哥灣，導致數個鑽井平台關閉，今 (11) 日國際油價走揚，美國原油價格一度觸及逾 1 個月高點。

台北時間週四下午 4 點 43 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.69%，至每桶 67.47 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.65%，至每桶 60.82 美元。

西德州中級原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

今日稍早，西德州中級原油期貨一度來到每桶 60.83 美元，觸及 5 月 23 日以來高點。

EIA 日前公布最新數據，截至 7 月 5 日當週，美國原油庫減少 950 萬桶，不僅遠高於市場預估 (310 萬桶)，且為連續第 4 週下滑。

此外，由於熱帶風暴可能侵襲墨西哥灣，該地區已有數個鑽井平台關閉，海上石油產量估將削減近 3 分之 1。

另一方面，受美國政府經濟制裁影響，伊朗石油產量持續下滑，目前已降至每日 228 萬桶左右，為近 30 年來最低水平。

伊朗和西方國家緊張關係持續升溫，為報復油輪遭英國海軍扣押一事，5 艘伊朗伊斯蘭革命衛隊的武裝船隻，日前試圖在波斯灣劫持 1 艘英國油輪，但被英國海軍巡防艦驅離。

上週五，伊朗革命衛隊指揮官 Mohsen Rezai 就在推特放話，「如果英國軍方不歸還伊朗油輪，伊朗應扣押 1 艘英國油輪。」

伊朗總統 Hassan Rouhani 亦示警，英國將面臨扣押油輪所帶來的後果。