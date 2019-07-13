貴金屬盤後─Fed強化了降息希望 黃金收高5.50美元

黃金期貨週五收高，並擴大本週的漲幅。聯準會 (Fed) 主席鮑爾本週的演說，並未影響本月稍後降降息的預期，支撑了黃金上漲。

分析師說，Fed 近來的鴿派談話，增加了黃金的希望。投資人趁下跌時買進，提供了市場支撑。

8 月黃金上漲 5.50 美元，或 0.4%，收於每盎司 1412.20 美元。本週上漲 0.9%。9 月白銀上漲 9 美分，或 0.6%，至每盎司 15.236 美元，本週上漲 1.6%。

美國今日公布 6 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.1%，優於預期的下降 0.1%。該數據公布後，黃金短暫下跌。

Fed 主席鮑爾於本週的聽證會，發表了鴿派談話，強化了降息預期，支撑了黃金上漲。

鮑爾於週三與週四在國會進行聽證會，並未削弱降息的預期。投資人預期今年稍後，可能進一步降息。

美元指數本週下跌 0.2%，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，投資人現在預期 Fed 將於 7 月降息一碼，9 月再度降息一碼。但他亦警告，黃金近來的漲勢具有脆弱性，可能削弱黃金的吸引力。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 3.70 美元，或 0.5%，至每盎司 834.60 美元，本週上漲約 2.9%。9 月鈀金下跌 16.70 美元，或 1.1%，至每盎司 1542.40 美元，本週下跌 1.4%。

9 月銅上漲近 1 美分，或 0.2%，至每磅 2.694 美元，本週上漲 1.2%。

中國大陸今日公布 6 月進口下降 7.3%。分析師說該數據顯示商品需求不佳。預期未來幾個月，中國經濟將進一步下滑，中國的商品進口看來不太能上升。

但黃金做為避險工具，在經濟不確定時期，反而可望獲得買盤支撑。