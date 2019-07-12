盤前財經大事搶先讀2019年7月12日

今日操盤前瞻

中國 6 月進出口

日本 5 月工業生產

美國 6 月 PPI

法說會：三洋電

除權息：萬海、聯詠、群創、東洋、尚凡、蔚華科、巨路等

對抗中國稀土牌 美國會提出稀土支持法案

美國國會共和黨參議員盧比奧 (Sen. Marco Rubio) 於周四 (11 日) 提出支持美國稀土生產的法案，旨在擴大美國於稀土領域的競爭力。閱讀全文...

貨幣政策一直沒那麼寬鬆！鮑爾：通膨和失業率之間的關係 早已崩潰

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向參議院銀行委員會發表證詞時表示，失業和通膨之間的關係已經崩潰。閱讀全文...

國發基金靠台積電金雞母 去年大賺 157 億創 5 年新高

國發基金去年靠台積電 (2330-TW) 現金股息挹注，整體獲利衝上 157.4 億元，亮眼表現創近 5 年新高。閱讀全文...

〈亞泥礦權展限爭議〉亞泥：全力上訴捍衛股東權益

亞泥 (1102-TW) 新城山礦場礦權展限案，台北高等行政法院昨 (11) 日撤銷經濟部行政處分及行政院訴願決定。對此，亞泥強調，礦權展限是舊權利的延續，並非新權利之設定，不適用於原基法之相關規定，將「全力以赴準備上訴」。閱讀全文...

〈大立光法說〉目前產能滿載 7 月拉貨優於 6 月 高階手機鏡頭降價壓力減輕

股王大立光 (3008-TW) 昨 (11) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，下半年將進入市場需求旺季，目前產能較去年同期增加，並呈現滿載狀態，7 月客戶拉貨狀況將優於 6 月，同時，林恩平也表示，目前高階手機鏡頭，市場降價的壓力也減少。閱讀全文...