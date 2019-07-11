逾9成畢業生期望高薪 元大人壽徵才保險電銷挑戰6位數月薪

行政院主計總處公布 5 月份失業率為 3.67%，創下 22 個月以來的新高。根據知名人力銀行公布「畢業生職涯規劃與上工」調查，發現有 93% 社會新鮮人「考慮」到海外工作，主要就是期望能多 0.7 倍的月薪。針對社會新鮮人的高薪期待，元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽今 (11) 日宣布，廣徵保險電銷人才，有機會挑戰 6 位數薪資，目標將增員百人。

元大人壽表示，業務性質的工作因為有獎金的設計，對於想挑戰高薪的新鮮人是個不錯的選擇，若不喜歡在外奔波，不適應面對面行銷的人，也可以選擇電話行銷工作，只要主動積極，該公司的電話行銷工作有提供穩定的名單來源，無需自行開發客戶，坐在辦公室不用日曬雨淋，也沒有獨自拜訪陌生客的安全顧慮，上下班時間固定，是想挑戰高薪的社會新鮮人工作選擇之一。

元大人壽表示，目前該公司保險電銷團隊超過 200 人，預計增員至 300 人，也就是將增員約百人。

對於徵才特色，元大人壽表示，由於電話行銷無法與客戶面對面，因此突顯「主動積極」、「善於傾聽溝通」的重要性；而「親和力」的展現，才能讓客戶藉由電話感受到熱忱與真誠；至於銷售技巧，則可利用訓練課程予以補強，只要「樂於學習」就能慢慢養成。此外，「抗壓性」及「持續力」將是電話行銷人員定著與否的關鍵。

針對無相關經驗的電銷新進人員，元大人壽表示，將從保險專業知識、電話行銷流程、電話行銷技巧、應對問題、到實務演練，都會完整規劃新人訓練課程。亦持續安排在職人員進行電銷進階訓練，包含激勵分享、顧客溝通技巧、提高生產力等課程。

元大人壽進一步指出，無論從商品線、業務制度，到基礎的話術訓練都會開始紮根，輔導考照到各項的職能訓練，讓初入職場的畢業生們可以在電話行銷領域上悠游自在，為自己賺進人生第一桶金。

不過，元大人壽提醒，想進入保險電話行銷領域的新鮮人，除了工作熱忱，更要有強烈的成功慾望，不怕被拒絕，透過每月自我設定目標來努力，就可以達成理想中的收入，也能從中感受業務性質工作的魅力；針對想轉職或二度就業人士，元大人壽也會提供就業輔導，無論男女皆有機會重獲職場成就感及傲人業績。