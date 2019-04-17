募資遭退件 和勤稱新團隊接手已停止虧損

針對募資遭主管機關退件一事，和勤精機 (1586) 指出，尊重與理解主管機關的決定。而公司也提出聲明稿表示，新團隊接手後已停止虧損，前團隊所留下的財務困境，和勤擬提出控告進行司法程序。證期局表示，和勤精機資金大量貸給和勤馬來西亞，且最後錢收不回來轉為股權，但至今馬來西亞廠並未獲利，未見投資效益。



第二是和勤上次募資 1.6 億元是要償還銀行借款，而當時銀行借款是用來投資大陸淮安和新精沖科技，說要生產金屬棧板，但 2016 年 8 月申報募資，該生產線 2017 年 3 月就結束，似乎投資效益並未評估好。



主管機關退回募資案的兩個項目，和勤指出，公司由前團隊大量資金貸給和勤馬來西亞並轉成股權，新團隊接手後已停止虧損，並將和勤馬來廠轉型做物業管理。



至於江蘇淮安和新廠已於 2018 年第四季投入汽車補修市場配零件生產；嘉興和新廠預計今年第四季完成五號車間擴建工程。江蘇淮安和新與嘉興和新兩廠，今年均將對公司營運做出貢獻。



和勤表示，現任經營團隊在 2017 年 7 月取得經營權後，認真本業，已扭轉連續虧損的窘況。和勤本身就擁有領先的技術，經營團隊入主後，與原有的員工一起努力，營運調整的成果已經顯現，2017 年即繳出轉虧為盈的成績單，2018 年獲利再成長 238%，全年 EPS 達 1.36 元，並將配發 1 元股利，未來可望維持穩定獲利成長的正軌。



針對前團隊所留下的財務困境，和勤擬提出控告進行司法程序外，現有團隊仍積極面對處理，唯營運不能懈怠，以期為本公司股東及員工爭取發展空間。