國銀對中小企業放款 前5月達成率僅3成 這3家銀行減少最多

金管會今 (11) 日公布本國銀行對中小企業放款餘額，金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，2019 年設定要新增 2700 億元，截至 5 月底，較去年底增加 817 億元，距離年底目標達成率僅 30.26%。其中，華南銀、台灣銀行和台中銀 3 家減少最多，共減少 365 億元。

截至年 5 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣 6 兆 5197 億元，較上月底增加 564.14 億元。

截至 5 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 61.55%，占民營企業放款餘額比率為 64.28%，分別較上月底的比率減少 0.17 個百分點及 0.21 個百分點；另中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.41%，較上月底減少 0.02 個百分點。

值得留意的是，今年 5 月底相較於去年 12 月底，對中小企業放款減少超過 100 億元的銀行有 3 家，依序為華南銀（128 億元）、台銀（119 億元）、台中銀（118 億元）；對中小企業放款增加最多的前 3 名，分別是土銀（368 億元）、合庫銀（145 億元）和中信銀（145 億元）。

雖然目前達成率落後，但金管會表示，營運週轉金的需求通常都在下半年浮現，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。