台幣強升1.34角加溫資金行情 外資買超創7月單日次高

由於美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表態將採取行動維持經濟擴張，強化市場對聯準會降息的預期，今 (11) 日主要亞幣均強彈，台幣終場兌一美元收 31.026 元，升值 1.34 角，升幅達 0.43%，激勵外資回頭在集中市場買超近 48 億元，是 7 月以來單日次高水位。

台幣今日以 31.07 元、升值 9 分開出後，最高來到 31.01 元，可說是「差一點」突破 31 元關卡，升值最多達 1.5 角，終場兌一美元以 31.026 元作收，升值 1.34 角，台北外匯經紀公司成交值 7.49 億美元。

儘管台幣升幅達 0.43%，台灣央行指出，台幣波動幅度相對其他主要幣別穩定，其中，澳幣升幅達 0.94%，日圓升幅 0.83%，泰銖升 0.75%，韓元升 0.69%，僅人民幣升 0.21%。

匯銀人士指出，今日台北外匯市場看到全日維持升值，部分外資開始拋匯，避險情緒降低，而原因可能是市場預期聯準會月底降息機率相當高，昨日美元指數已下跌 0.45%。

鮑爾在此次聽證會中指出美中貿易摩擦未解，且歐洲和中國等兩大貿易夥伴的景氣低迷，未來極可能拖累美國經濟表現，法人分析，由於美國通膨低於預期，且外部不確定因素升高，聯準會的成員們已調整政策傾向─需要更寬鬆的貨幣政策環境，此似乎在暗示降息只是時間早晚問題。

聽證會後美債殖利率和美元指數均下跌，反應金融市場對聯準會 7 月降息的強烈預期。