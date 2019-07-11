【豐銀投顧】指數目標前高 鈺太又創新高

還記不記得？上週三期指閃崩 500 點？記不記得有人說什麼春江水暖鴨先知？結果鴨子呢？大盤跌到 10212 點了嗎？期貨跌了嗎？不但沒有！反而還逆向走升，不是嗎？記得當天筆者的文章標題是:「短線波動而已，沒有仙人指路」。並在文章最後還寫「這篇文章我們可留下，以待做日後的驗證」。有沒有覺得筆者好像很嗆？但實際上筆者並不是嗆，筆者只是在上週就篤定指數必然會向上，只是在這種盤勢下容易以「鋸齒狀」的方式上攻，這種走勢如果是做期貨或其他衍生性金融商品的話必定是痛苦無比，很容易抱不住就被洗出門。但如果抱的是波動較低的股票或是 ETF，那麼這種篤定看懂方向的財富就能安全的賺進口袋。

簡單來說，全球的任何資產，都是一種貨幣現象。因此決定股市或任何資產價格的第一要素，就是全球貨幣的供給。至於其他國際局勢，只會增加到其趨勢的「鋸齒」，但總體而言趨勢還是不變的。現在的全球股市乃至於台股不就是這樣嗎？趨勢已經出來了，但大家卻還是一直擔心中美貿易大戰，結果關心了半天，指數還不是繼續漲？美股還是續創新高、陸股今年還是比去年強勢，再再證明了影響資產價格的第一要素，還是貨幣呀！為什麼美國結束了三年的升息循環後，首度轉為降息、造成美元轉弱的趨勢改變，你反而要看空呢？

一路以來，我們家族成員都知道筆者一路看多。只是我們選擇以股票操作為主。也在今年抓到了一檔最近很熱門的 TWS 概念股 - 6679 鈺太。並且早在今年 2/11，股價還在 85 元之下時就推薦了。當時真的是十年寒窗無人問，到後來大漲之後才一舉成名天下知，考驗的是對產業的敏感度及選股的功力。先前我們推薦過的 5269 祥碩這幾天果然大漲、昨天的散熱股今天也果然上揚。目前我們仍然有持續佈局新的個股，或許沒馬上發酵，但久了之後一定會有令人耳目一新的表現！未來我們還是會不斷的推出新的好股票給大家，請投資人把握這一波多頭行情！

豐銀投顧 李世新 分析師