5月經常性薪資4.18萬 前5月總薪資年增1.79%創3年新低

行政院主計總處今 (10) 日公布 5 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41865 元，年增 2.4%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 49815 元，年增 3.48%。儘管薪資持續成長，但主計總處坦言，可看出勞動市場已受景氣擴張趨緩影響。

1 至 5 月總薪資的年增率僅 1.79%，創下近 3 年來最低，不如過去 2 年同期 3% 以上，主計總處指出，總薪資與景氣的關聯度較高，若成長趨緩，反映出今年以來景氣擴張力道不足的現象，使得企業發放紅利、績效獎金的動能不如過去 2 年。

若考量物價因素，今年 1 至 5 月的實質經常性薪資平均為 40773 元，仍不及 15 年前的水準， 2004 年同期的實質經常性薪資為 40864 元。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因部分廠商 5 月業績較佳，月增 3.3% 較高，金融及保險業則因部分廠商 4 月業績較佳，導致呈現月減 3.6%。總薪資部分，電力及燃氣供應業、電子零組件製造業，均受部分廠商 5 月發放績效獎金影響，分別月增 1.5 倍、18.6% 較高，用水供應及汙染整治業，則受部分廠商 4 月發放績效獎金影響，月減 7%。

5 月總工時平均為 178.8 小時，年減 0.2 小時。主計總處表示，因廠商調薪情況還不錯，經常性薪資增幅維持 2% 以上，但自去年 10 月以來，製造業加班工時已連續 8 個月減少，工業及服務業加班工時也連 7 月減少，顯示勞動市場受到景氣擴張力道趨緩所影響。

5 月全體受僱員工總工時平均為 178.8 小時，較上月增加 13.2 小時， 主要是 5 月工作日數較多所致，較去年同月則減少 0.2 小時。

5 月底全體受僱員工人數為 793.7 萬人，較上月增加 6000 人或 0.08%，較去年同期增加 9.2 萬人或 1.18%。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。