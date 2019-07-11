蘋概迴旋踢？短多任務:：站穩10800點

台股連續 4 個交易日量縮至千億元之下，再度出現增量帶風向！昨日趁周選擇權結算日，蘋概股演出迴旋踢，股王大立光與權王台積電喊衝，大盤盤中一度衝過 10800 點大關，台股能否持續衝鋒？短多任務仍以站穩 10800 點為優先！關鍵點位為 10749、10782、10821 點。

美國聯準會主席鮑爾暗示降息，繼續激勵美股，台股今日順勢進入 10800 點關卡攻防，關鍵位置為 10821 點，達陣後才有機會續往 10841、10884 挺進，但如 10800 點關卡未能站穩，需留意 10782 點、10749 點能否發揮支撐力道，這也是台股能否突破區間格局的重要關鍵。

台指期與大盤逆價差，昨日盤中一度收斂到 30 點附近，大盤立即展開攻勢，又將逆價差稍稍擴大，7、8 月的台股與台指期，將持續以逆價差擴大到收斂、收斂到擴大的分分合合過程，度過這段除權息旺季高峰期，操作台指期的投資人，別忘了留意逆價差狀況。

在產業訊息方面，日韓貿易戰似乎為台股電子業帶來新的機會，DRAM 族群率先釋出可能受惠的訊息，不過短線漲幅已大，尤其是如出現高檔爆量，投資人追高需留意，提防遭到短套，而演出迴旋踢的蘋概族群，投資人則可以營收檢視，如 6 月業績已開始升溫，加上法人陸續開始卡位者，較有機會率先突破重圍。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)