綠悅採SPV方式 每股對價40元自台股下市

BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 - KY(1262-TW) 今日 (11) 日暫停交易，公司上午公告，綠悅經董事會決議，與鴻圖國際與其子公司寶添投控達成協議，將採第 3 方控股公司 (SPV) 方式，以每股 40 元收購綠悅股權，預計持有 70.34% ，綠悅也將下市，擬以 10 月 14 日為雙方合併基準日。

綠悅若遭併購而下市，將是繼 IML-KY、晨星 - KY、君耀 - KY 後，因遭收購股權而自台股下市的 KY 公司，前二者為電子族群的 IC 設計廠、君耀 - KY 則是被動元件族群，綠悅則是掛牌食品包材廠商，歸類食品股。

綠悅與海外控股公司鴻圖國際，其百分之百子公司寶添控股達成協議，將由收購並持有綠悅 70.34% 股權，收購完成後綠悅單一股東持股已逾 7 成，不符上市規定，股權移轉後，綠悅將下市並撤銷公開發行。

綠悅指出，寶添控股預計以每股 40 元價格取得綠悅股權，未來持股比例將達 70.34%，合併完成後，綠悅將是存續公司。

也就是說，鴻圖國際及其百分之百子公司寶添控股，是此次為了 (收購) 特殊目的而成立的公司 (SPV)，將收購協助綠悅私有化。

資深券商主管指出，綠悅 - KY 屬早期來台 IPO 的海外控股公司，因大股東緣故在市場籌資受較多限制，產業景氣反轉下，雖然綠悅 - KY 現金流沒問題，但市場競爭劇烈未趨緩和，經營起來相當辛苦，並以選擇先行私有化為重要的處理步驟。

綠悅昨日公布 6 月合併營收為 2.95 億元，月減 3.65%，年增 13.99%，第 2 季營收 9.2 億元，季增 1.35%，年增率 6.76%，累計 1-6 月營收 18.27 億元，年減 14.52%。

綠悅表示，目前中國 BOPA 薄膜市場競爭者眾，今年陸續有新產能投入市場，估今年中國 BOPA 薄膜市場仍將處於供過於求狀況，雖然近期市場價格跌價趨勢減緩，但短期內上漲空間亦有限。且今年下半年 BOPA 薄膜市場價格壓力仍大，中國同業新產能持續投產，整體 BOPA 市場公司失衡情況仍待改善。

綠悅 2018 年虧損 4.44 億元，每股虧損 2.72 元，是 2014 年在台掛牌以來首度年度虧損，去年毛利率 -0.57%，顯示全年直接成本已高於營收，突顯市場競爭的激烈，今年第 1 季每股仍虧損 0.71 元。

綠悅在 2014 年 1 月 16 日來台上市掛牌，掛牌後股價最高 278 元，但以昨日收盤為 31.05 元。綠悅在台上市期間，2014 年 - 2016 年的每股純益都在 10 元之上，且在 2016 年每股純益達到 12.29 元最高，2017 年每股純益 4.69 元，2018 年落入虧損，主要在中國大陸市場投入 BOPA 的競爭者過多。