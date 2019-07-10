綠悅-KY明暫停交易 市場揣測與重大資產重組案有關

BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 - KY(1262-TW) 因有重大訊息待公布，將於明 (11) 日暫停交易，綠悅預計明日下午將在證交所召開重大訊息說明，市場則揣測，綠悅應是重大資產出售案，或將進行重大合併案。

資深券商主管指出，綠悅 - KY 屬於早期來台 IPO 的海外控股公司，在市場籌資受較多限制，在產業景氣反轉之下，雖然綠悅 - KY 目前現金流並沒問題，但市場競爭劇烈未趨緩和，經營起來相當辛苦。

綠悅今日也公布 6 月合併營收為 2.95 億元，月減 3.65%，年增 13.99%，第 2 季營收 9.2 億元，季增 1.35%，年增率 6.76%，累計 1-6 月營收 18.27 億元，年減 14.52%。

綠悅 6 月營收較 5 月下滑，主要是 6 月逢客戶年中盤點庫存，下游買盤觀望，加上近期上游原料 PA6 受中美貿易戰影響跌價，公司配合調降價格所造成。

綠悅表示，目前中國 BOPA 薄膜市場競爭者眾，今年陸續有新產能投入市場，估今年中國 BOPA 薄膜市場仍將處於供過於求狀況，雖然近期市場價格跌價趨勢減緩，但短期內上漲空間亦有限。且今年下半年 BOPA 薄膜市場價格壓力仍大，中國同業新產能持續投產，整體 BOPA 市場公司失衡情況仍待改善。

綠悅 2018 年虧損 4.44 億元，每股虧損 2.72 元，是 2014 年在台掛牌以來首度年度虧損，去年毛利率 -0.57%，顯示全年直接成本已高於營收，突顯市場競爭的激烈，今年第 1 季每股仍虧損 0.71 元。