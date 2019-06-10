綠悅反映原料PA6價格調降 5月營收下滑至3.06億元月減3%

BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) 發布 5 月營收，受上游原物料 PA6 價格下滑，導致終端售價調降影響，5 月營收月減 3.71%，至 3.06 億元，但年增 4.56%；綠悅指出，BOPA 價格跌勢已趨緩，但上漲空間仍有限。

綠悅 2019 年 1-5 月營收 15.32 億元，年減 18.43%。

綠悅主管表示，雖然近兩個月公司合併營收表現相較去年同期都已止跌回升，保有年增長表現，目前中國 BOPA 薄膜市場競爭者仍多，且預期今年仍將會有新產能投入市場，公司預期今年中國 BOPA 薄膜市場仍處於供過於求狀況，雖近期市場價格跌價趨勢減緩，但短期內上漲空間也有限。綠悅營運維持正常，雖然可能出現赤字經營，但現金流維持正常。

綠悅進一步表示，因應市場供需失調問題短期內不易改善，並考量今年同業新產能量產後，市場恐再出現削價競爭風險，公司將持續提升自有研發母料的技術能量，開發各種客製化的複合式產品，提高產品性價比，全力拓展中高階及利基型複合式 BOPA 薄膜市場。

綠悅 2019 年第 1 季財報，除營收較去年下滑，營收 9.08 億元，年減 28.88%，毛利率也由正轉負，顯示直接成本已高於營收，突顯市場競爭激烈，稅後虧損 1.16 億元，每股虧損 0.71 元，是連續 5 季虧損。