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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月10日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      120104  
3481   群創                115528  
00632R 元大台灣50反1        85324  
2409   友達                 73592  
2344   華邦電               63903  
2337   旺宏                 62857  
2888   新光金               62126  
2303   聯電                 61151  
00677U 富邦VIX              54653  
2890   永豐金               50410  
3037   欣興                 44082  
2408   南亞科               35835  
2371   大同                 35058  
4906   正文                 27585  
3049   和鑫                 26966  
2891   中信金               26179  
00672L 元大S&P原油正2       25968  
2330   台積電               23812  
6278   台表科               21807  
2399   映泰                 20990  
2317   鴻海                 20106  
00633L 富邦上証正2          18738  
2618   長榮航               18322  
1101   台泥                 17735  
2884   玉山金               16664  
2834   臺企銀               14638  
2880   華南金               14631  
3017   奇鋐                 14518  
2886   兆豐金               14459  
2882   國泰金               13608
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