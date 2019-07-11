台北‧07月10日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 120104 3481 群創 115528 00632R 元大台灣50反1 85324 2409 友達 73592 2344 華邦電 63903 2337 旺宏 62857 2888 新光金 62126 2303 聯電 61151 00677U 富邦VIX 54653 2890 永豐金 50410 3037 欣興 44082 2408 南亞科 35835 2371 大同 35058 4906 正文 27585 3049 和鑫 26966 2891 中信金 26179 00672L 元大S&P原油正2 25968 2330 台積電 23812 6278 台表科 21807 2399 映泰 20990 2317 鴻海 20106 00633L 富邦上証正2 18738 2618 長榮航 18322 1101 台泥 17735 2884 玉山金 16664 2834 臺企銀 14638 2880 華南金 14631 3017 奇鋐 14518 2886 兆豐金 14459 2882 國泰金 13608
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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