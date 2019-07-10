高盛：近期黃金是泰銖走強的關鍵

黃金受降息影響近期漲勢明顯，自年初以來漲幅高達 11.95%，泰國作為亞洲新興市場主要黃金交易市場之一，泰銖因而搭上這班「順風車」，近期匯率升值幅度大於 5%。

高盛分析師於週一 (8 日) 內部信表示，自 2018 年 12 月以來數據顯示，黃金能解釋 77% 的泰銖走勢。原因在於泰國為亞洲新興市場中最大的黃金交易集中地，相較於其他國家黃金交易僅佔該國 0.1% 至 0.2% 的經濟成長，泰國黃金交易佔 1% 泰國 GDP。

而在黃金價格上漲的趨勢下，當地以泰幣計價的黃金交易員傾向做多黃金部位，並賣出美金換泰銖的交叉匯率來賺取利潤。

另一方面在全球新興市場中，泰銖因受黃金影響成為最大的得利者，其成長幅度達 5.34% 居於盧布成長 9.34% 之後。對此近期泰銖強勢，泰國央行表示已有方法能抑制，但介入的效果僅能影響短期而非長期；然而長期而言應已鼓勵資本投資來使泰國經常帳餘額增加較為有效。

高盛更預期，今年泰國央行將不會調整利率，即使政府目前處於鴿派。如此暗示著政府面泰銖跌幅機率低，又近日市場預測聯準會 (FED) 降息機率高，會進一步會影響黃金價格，未來可能使泰銖升值壓力增加。

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