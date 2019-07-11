提防獨行俠！這支股票能靠一己之力讓美股翻盤

由於聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示本月底時可能會降息，美股週三 (10 日) 上漲。標準普爾 500 指數盤中和納斯達克指數收盤都觸及歷史新高，道瓊工業平均指數中止連續 3 天下挫。

但管理超過 10 億美元、資產總部位於倫敦的 Shard Capital 策略師 Bill Blain 警告，只需一支股票就能單槍匹馬地對最近這波股市動能大潑冷水。

他在週三的報告中警告，「我擔心市場低估了波音公司的情況可能會有多糟，」「一旦成真，整個美股將大幅下挫，拉低所有股票。」

波音 (BA-US) 股票是道瓊指數中最大成份股，週三小幅下挫，股價維持在今年年初的水平。自第二架 737 Max 於 3 月 10 日墜毀以來，股價下跌約 7%。

Blain 解釋，「對於該公司來說，很多事情是很確定的，像是賣不了太多飛機的一大堆需求問題、許多人要打官司的法律問題、現金流失、失去市場信心，以及不斷上升認為該公司為求獲利而忽視安全的觀感，都讓波音陷入嚴重困境。」

他進一步分析具體的波音問題，描繪出他認為最慘的可能，不僅是這支股票，還有其他市場。

他說，首先，停放在機場停機坪上的 737 Max 不太可能會在今年復飛。Blain 寫道：「波音公司正為打造沒有人要飛的飛機而失血大量現金，這不是個好策略。」

因此，該公司試圖匆忙加速其他飛機交機來彌補它。

然而，這反而又凸顯出其自身問題，包括 787 夢幻機的問題，據《紐約時報》報導，這款機型在波音公司的 Charleston 廠出現「粗製濫造生產和乏人監督的情形」。

另一個問題是製造商升級舊款機型而非設計新機型。

Blain 說，「波音公司繼續升級和擴產 737 是基於商業決策，」「因為它能保持工廠生產交機，它們可以告訴監管機構，這只是機型升級而不是全新設計，省下數十億美元的測試和培訓費用。」

但這導致削減成本，737 Max 成為受害者。

他指出，「波音公司必須為決定不採用全新設計的那一天感到懊悔，它本來可能會非常昂貴，而且會扼殺近年來的股票表現；但這會讓波音公司在飛機市場拿下更多市佔率，並靠著在夢幻機的投資取得可能的各種回報。」

那麼這一切對投資人來說代表了什麼呢？

Blain 預測，「引發市場衝擊的可能觸媒將是『不可見』，」「在眼前明顯隱藏著某種東西，然後迅雷不及掩耳地完全並痛苦地逆襲我們。」

他說，這個觸媒可能就是波音公司。