天秤座力抗監管壓力 鮑爾：臉書來談過他們的加密貨幣了

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (19 日) 表示，臉書 (FB-US) 向 Fed 說明了他們正欲創造的加密貨幣「天秤座計畫」。

「我相信，臉書已經在全球內做了相當廣泛的準備，監管機關、主管單位還有許多人都在談論他們的計劃，這當然也包括我們。」

臉書的「天秤座 (Libra)」是一款數位貨幣或稱加密貨幣，其旨在改變全球金流異動的方式。

臉書週一宣布，他們將領導一群支付和科技公司來創造天秤座，準備明年上半年推出。臉書的合作夥伴包括：Visa (V-US)、MasterCard (MA-US)、PayPal (PAL-US)、eBay(EBAY-US)、Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US)。

鮑爾補充，Fed「常常就金融科技議題，與廣泛金融產業公司會面，而那裡正在進行相當大的創新。」

雖然天秤座打算解決一些加密貨幣遭遇的問題，但鮑爾也確切表示，在天秤座獲得全球採用之前，臉書團隊可能還得克服一些其他問題。

「這有潛在好處，也有潛在風險，尤其是那種可能獲得大量應用的貨幣。如果他們真的決定推進這些，以安全性、穩定性和監管角度來看，我們最後將會抱持相當高期待。」

鮑爾指出，Fed 並非「全權」負責監管天秤座這一類的加密貨幣，而是能「透過國際論壇」對加密貨幣的採用普及度有影響力，因為 Fed「對支付系統有重大投入。」