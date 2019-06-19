臉書2020年天秤座計畫令市場猶豫、華爾街激動

臉書 (FB-US) 雖宣布新數位貨幣「天秤座 (Libra)」，但市場信心不足，加上不少國會議員呼籲臉書停止該項計劃，致使週二股價走勢逆轉收低近 0.3% 至 188.47 美元。

然而，華爾街大多樂觀看待臉書的天秤座計畫，認為臉書明年上半年欲推出的加密貨幣將可強力推動臉書進一步發展。

SunTrust 社交媒體分析師表示，天秤座「有讓公司置於超越廣告領域的中心位置之潛能」；RBC 分析師表示，該計畫「可能是該公司史上最重要的創新舉措之一。」

臉書計畫透過新成立的子公司 Calibra 實現天秤座計畫的獲利，子公司將創建一款電子錢包作為儲值和交易加密貨幣之用，其最關鍵用法就是跨境支付，使用者無須支付銀行手續費才能將本國貨幣支付到他國，使用 Calibra 可以直接用本地貨幣和天秤座加密貨幣兌換。

Moffett Nathanson 分析師認為，隨著天秤座這款加密貨幣推行，「臉書將開始轉變為全球最具領導地位的電子商務平台。」

臉書能擁有電商機會，係因其在臉書平台上直接買賣的用戶人數穩定增加，臉書再順勢創造出交易使用的加密貨幣，將是祖克柏 (Mark Zuckerberg) 擴大臉書電商產品的一大計畫。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 重申，臉書是網路領域最具創意的公司。「臉書推出基於區塊鏈的天秤座加密貨幣，這可海撈全球數十億美元。」

他認為，尤其是臉書這一類超大型網路必須要多化其業務和營收來源，而天秤座正可以加速 Facebook 的多元化，因為天秤座可以創造超越社交和溝通的用戶參與行為，並促進整個平台的商務發展。

以下是華爾街因應天秤座計畫而給予臉書的評級：