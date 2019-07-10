長榮航董總將與空服員面對面溝通 強調杜絕職場霸凌 堅守飛安

由於長榮航空發生罷工事件以來，桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 少數幹部和支持者偏激言行，已造成旅客對於飛安產生諸多疑慮，長榮航 (2618-TW) 董事長林寶水今 (10) 日發給員工一封公開信強調杜絕職場霸凌、堅守飛安，且將與長榮航總經理孫嘉明自今日起，分梯次與所有空服員進行面對面溝通。

林寶水在信中呼籲，所有同仁放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨。

林寶水強調必須正視飛安和職場霸凌相關嚴肅問題，將加強相關預防措施，確保每一個航班、每一位旅客的飛行安全，因此將與所有空服員進行面對面溝通，藉此增進勞資間的信任，也希望藉此提醒空服員避免霸凌事件發生，期全體員工的工作情緒早日恢復平靜。

長榮航過去已提供員工一年 6 次免費的心理諮商服務，罷工結束後，鼓勵員工能夠多使用此福利，以紓解罷工事件所帶來的壓力，並避免急性壓力症候群的發生。

同時，長榮航表示，將持續注意全體員工的心理狀態，若有需要關心的員工，會進行心理輔導，如果有空勤組員經評估不適合擔任飛航勤務，也會暫時改為地面勤務，以維護飛航安全以及機上的服務品質。

至於有關外傳罷工空服員為了報復中途回公司執勤的空服員，可能會在機艙門動手腳，針對此事，長榮航鄭重強調絕無可能，會加強對空服員宣導以杜絕此種謠言。

目前長榮航空現行客艙標準作業程序，機艙開關門會經過三次確認，起飛時機艙門由地勤關閉後，分別是由事務長和負責該艙門的空服員在起飛前做雙重檢查，以確認機艙門的安全狀態，且事務長可隨時藉由「客艙艙門狀態顯示器」來確認艙門處於正確狀況，降落時為同樣標準。

對於餐點，長榮航再次聲明，無論空勤組員或是旅客的餐點，都經過嚴密的食安檢查，上機餐點均留有樣品備查，每個艙等都有專屬空服員負責點餐及熱餐，飛行員的餐點則由商務艙的空服員負責，權責區分清楚，若有異常立即可以追溯源頭，以確保機上的每一位組員和旅客的餐飲安全。