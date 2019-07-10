類股表現 可能是美國股市的領先指標

美國股市目前正展現出漲勢氣息。因為通常在多頭市場尾聲，表現最佳的類股，現在却走勢疲弱。那些在多頭市場結束前，通常表現最差的類股，現在却走勢良好。

根據 Ned Davis 研究機構統計，在以往多頭市場的最後三個月，表現最佳類股為非必需品消費股，其次是健保股及必需品消費股。表現最差的類股則為通訊股，公用事業股與能源股。

在空頭市場開始前的幾個月，不同類股表現或好或壞，並非意外。例如，金融股與公用事業股，此時往往受到壓力，因為在多頭市場的最後階段，利率往往上升。同時，必需品消費股此時往往表現強勁。

然而，在這波多頭市場中，類股在最近三個月的表現差異頗大。在 S&P 500 指數的 10 大類股中，在股市高點出現前，通常表現落後金融股與公用事業股，這次分別名列第二名與第四名。相形之下，股市高點出現前，表現通常領先的健保股與非必需品消費股，排名却落到第六名與第八名。

的確，在這波漲勢市場中，並非所有類股都表現出強勢。在股市高點出現前，能源股表現通常落後，過去三個月，能源股的確表現最差。在股市高點出現前，必需品消費股通常表現領先，這次的確表現最佳。但整體而言，近來各類股的表現，與 Ned Davis 機構統計的歷史記錄，仍有所不同。

使用 S&P 500 指數的類股表現，做為股市的領先指標，以往確曾有效。例如，2015 年 4 月，類股表現顯示股市高點即將出現，當年 5 月，一波空頭市場果然開始。又如 2017 年 9 月，分析師說類股表現顯示，股市高點尚未到來，結果亦預測準確。

儘管出現過這些成功的案例，但近來的類股表現，並不保證空頭市場不會就此展開。只是假使未來表現一如以往，則多頭市場高點至少應在三個月以後才會出現。

要追踪這項領先指標，就得注意最近三個月，各類股的表現。當必需品消費股，非必需品消費股與健保股排名領先，且金融股，公用事業股與能源股表現落後，投資人就得開始擔憂了。