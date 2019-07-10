作為提高數據透明度的一部分，加密貨幣數據網站 CoinMarketCap 過去曾對外承諾將為用戶提供網站以外的指標及研究報告。為此，CoinMarketCap 今（10）日向區塊客透露，預計數周內在其「加密貨幣列表」頁面中，添加研究機構 Crypto Briefing 旗下研究產品 SIMETRI Research。

官方表示，SIMETRI 首月內將為用戶提供 20 種加密貨幣的研究報告 ，主要針對這些項目的基本要素進行評估，涵蓋技術生態系統、效用、開發進程、支持、有助於項目成長及促進可持續性發展的各類因素。

值得注意的是，SIMETRI 的研究報告屬於投資等級，而在報告定期更新之際，訂閱者將能優先得知最新資訊，而後 7 天才會公開對外發表。CoinMarketCap 首席戰略官 Carylyne Chan 表示，「我們很榮幸能夠在 CoinMarketCap 上專為 SIMETRI 新增研究報告欄目，為用戶提供詳細的項目評級數據、研究資料和附加環境。」

另外，作為資料責任與透明聯盟（DATA）的合作夥伴之一，Crypto Briefing 也將在加密貨幣基本面分析與評估標準上，持續提供反饋以促進對話發展。

同時作為一家獨立媒體，Crypto Briefing 創始人兼執行長 Han Kao 解釋道，「自成立以來，我們就致力於為讀者提供可以信賴的新聞和研究。我們的目標是為加密貨幣投資者和利益相關者提供獨立、自由的思想，同時讓他們確知，這些信息來源是可以被信任的。」

這篇文章 促進數據多元化 CoinMarketCap 即將添加 SIMETRI 研究報告欄目 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』