區塊客一分鐘新聞 – 7 月 10 日重點：美國經濟亮紅燈！比特幣同步突破 13,000 美元關卡 

區塊客 2019年7月10號22點11分

美國經濟亮紅燈！比特幣同步突破 13,000 美元關卡

根據 Coin360 數據顯示，比特幣價格於今日早上 11 點左右再次突破 13,000 美元關卡觸及 13,137 美元，24 小時內回升 1,000 美元，並於發稿時間為 13,007 美元，日漲幅 2.89%。比特幣近幾天表現令市場震驚，更進一步重拾過去的加密貨幣市場份額來到 65.1%，根據過去紀錄，比特幣市場份額自 2017 年 4 月以來便未曾觸及此數字。比特幣價格再創高位之時，恰逢紐約 FED 的數據開始在網絡散播。圖表顯示，「美國已進入 2008 年以來，最嚴重的經濟衰退時期」。

美國稅局傳正設法考察加密貨幣投資者

加密貨幣稅務專家 Laura Walter 7 月 9 日在推特上發表一份文件稱，美國國稅局 (IRS) 正在考慮要求科技公司向其呈報有關用戶的加密貨幣投資活動。文件顯示，IRS 希望利用大陪審團傳喚 Apple、Google 和 Microsoft 等公司，以利調閱納稅人下載加密貨幣相關應用程序的歷史。另外，美國國稅局還希望發出傳票來檢查銀行和 Paypal 賬戶上的數據，以確定這些用戶是否與加密貨幣交易有關。目前，IRS 尚未就這份報告來源的真實性做出回應。

Libra 亮相遭立法者質疑爭議 Facebook 區塊鏈主管致函解惑

Facebook 區塊鏈主管 David Marcus 日前分別向美國參議院銀行委員會、美國眾議院金融服務委員會致函，針對 Facebook 加密貨幣項目 Libra 的疑慮為立法者進行解答。Marcus 表示，Facebook 將無法通過 Libra 加密貨幣獲取用戶的財務信息，但 Facebook 子公司 Calibra 及其同名加密錢包卻將持有消費者的財務數據。不過，Marcus 向立法者保證，若未經過用戶同意，Calibra 絕對不會與 Facebook 或任何第三方共享信息。

高盛成立數位資產團隊發展新業務

高盛（Goldman Sachs）日前張貼「數位資產項目經理」招聘啟事指出，已在其孵化器內推出一項新的加密貨幣業務，並期待在數位資產方面「比以往走得更長遠」。招聘啟事上描述，「數位資產項目經理將協助團隊確立業務範圍及方向，我們的業務正在不斷發展。新業務將為該銀行探索新的數位資產契機，因此將跟既有的加密貨幣衍生品交易業務切割分明。」

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