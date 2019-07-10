〈徐旭東開講〉投資美國已跨出第一步 遠東集團加速全球布局

針對全球投資布局，遠東集團董事長徐旭東今 (10) 日透露，除了台灣之外，還包括中國、越南等地的投資，而美國是重要的原料生產國，目前已啟動投資的第一步，另外，徐旭東也喊話，希望政府盡快解決 FTA 困境，提升台灣競爭力。

徐旭東表示，在台灣的投資一直很穩定，每年都有汰舊換新的需求，是長期計畫，5G 也是未來重要的投資項目，而中國市場競爭激烈，今年投資要稍微加強一下，另外，遠東集團在越南布局包含化纖、紡織及成衣等，現在也要進入第二階段的投資計畫。

徐旭東也點出，越南投資已經出現一窩蜂搶進的問題，水電明顯不夠用，且越南地理上自北到南長達 1000 多公里，交通基礎建設不健全，員工移動力不佳，投資越南要好好考量、一步一步進行。

徐旭東表示，美國投資布局是近期最重視的，已經完成第一步，美國未來將是最重要的原料生產來源國，如頁岩油供應等，產出力會比中東地區更大，但徐旭東提醒，因為美國都是大型企業，有所表現並不容易，外商要夠強能與美國企業競爭才能出頭。

另外，徐旭東也指出，台灣的問題就是 FTA 困境，新加坡跟 90% 的經濟區簽定 FTA，韓國則有 70%，台灣只有 9%，徐旭東強調，遠東集團投資策略沒有邊際、也不能設限，要全球化布局，加快投資腳步。