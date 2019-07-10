美國稅局揚言出台新規卻聞風不動Tom Emmer 決意重提《資產安全港法案》

美國國會議員 Tom Emmer 7 月 9 日發布消息指出，已再次為持有分叉幣的納稅者提出《​​資產安全港法案》，旨在促進分叉幣的納稅方式明確化，並要求美國國稅局（IRS）在針對分叉幣提出明確的納稅指導方針前，對未申報或誤報分叉幣持有量的納稅人暫緩懲罰。

Emmer 在聲明中表示，「立法者本應擁戴新興技術，並提供一個明確的監管體系，使其能夠在美國蓬勃發展。近年來，投資新興技術的納稅人與日俱增，但最終卻因為稅收指導不明確而受懲罰。因此，這個安全港法案將保護納稅人，直到國稅局解決這個重要問題為止。」

根據過去紀錄，該法案最初同樣由 Emmer 於 2018 年引入，但後來卻在美國國會賦稅委員會的手中無疾而終。直到今年 5 月 17 日，Emmer 在 Consensus 2019 上透露打算重提該法案的想法，並明確表示新版本的法案將更著重於分叉幣。

Emmer 此番言論隨即引發業內熱議，最後致使國稅局局長 Charles P. Rettig 5 月 20 日致函 Emmer 指出，該局正在擬定最新版本的「加密貨幣納稅指南」，並將可能在短期內對外發布。

針對 Emmer 再提分叉幣納稅者資產安全港法案，Coin Center 高級研究員 James Foust 表示，「不幸的是，美國國稅局聞風不動顯然成為這項法案的催化劑，但我們仍對國會議員 Emmer 的努力心懷感激。」

圖片來源：

Tom-Emmer: mprnews

這篇文章 美國稅局揚言出台新規卻聞風不動 Tom Emmer 決意重提《資產安全港法案》 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』