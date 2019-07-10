亞弘電旺季提前 6月營收攻克3億元大關 Q3將入高峰

亞弘電 (6201-TW) 音訊產品占營收比重快速拉升，高階音訊電子產品移回台灣生產也發揮高效益，6 月營收提前登上 3 億元，第 3 季進入出貨高峰，法人估，單月營收將站穩 3 億元以上。

亞弘電公布 6 月營收為 3.03 億元，月增 5.75%，年增 9.42%，第 2 季營收為 8.78 億元，季增 8.32%，年增率 12.21%，累計 1-6 月營收 16.89 億元，年增率 13.43%。

亞弘電今年電子音訊產品中，高附加價值轉移回台灣生產並出貨，推升 6 月營收上揚，也顯示今年旺季自第 2 季提前開始，第 3 季接單明朗，營收估將優於第 2 季表現。

在美、中貿易戰中，亞弘電本身具備快速調度產能能力，預估美國對來自中國商品課徵高關稅，對集團營收影響，將由去年的 18% 比重，降到今年的 8%。

亞弘電 2019 年首季財報，稅後純益達 4905 萬元，年增 1.21 倍，每股純益 0.55 元，法人估在有利匯率走勢下，第 2 季營收提升到 8.78 億元，毛利率將上看 20% 之上。

亞弘電目前三大營運主軸包含烹飪小家電、健康清淨小家電及音訊產品，產品以歐美代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣生產，降低成本，挹注營運效益提升。

同時，亞弘電除擴大台灣產能建置，也面對人員招聘難以滿足產能擴充的窘況，公司積極評估赴東南亞地區設廠，亞弘電也曾有在馬來西亞設廠經驗。

亞弘電對於去年股利的發放案，每股將配 2.7 元現金股利，預計 8 月 5 日除息交易。