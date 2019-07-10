貴金屬盤後─黃金收於1400美元關卡之上 等待Fed主席發表利率談話

黃金期貨週二微幅上漲，站上每盎司 1400 美元。投資人等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會進行的聽證會，可能提供降息展望的線索。

鮑爾週二在波士頓 Fed 銀行舉辦的壓力測試會議上，發表談話，但並未提及貨幣政策。週三與週四，鮑爾將在國會進行聽證會，談經濟展望，為投資人所矚目。

分析師說，鮑爾的降息展望，將能決定黃金，白銀與美元指數的短期走勢。若鮑爾採用中道，讓降息由經濟數據決定，則黃金與白銀將先下跌，而後上漲。

8 月黃金上漲 50 美分，或 0.04%，收於每盎司 1400.50 美元。9 月白銀上漲 9.7 美分，或 0.6%，至每盎司 15.147 美元。

分析師說，儘管黃金創下了 2016 年以來，最大漲勢，但交易員尚未決定是否要讓金價守在大幅高於 1400 美元水準。因為若聯準會 (Fed) 的寬鬆立場削減，黃金的吸引力將會降低。

上週，美國公布 6 月就業報告較預期強勁，大幅降息的預期消退。但投資人仍預期，月底將會降息一碼。

其他金屬交易方面，10 月白金下跌 5.30 美元，或 0.7%，至每盎司 815.10 美元。9 月鈀金下跌 18.30 美元，或 1.2%，至每盎司 1539.90 美元。

7 月銅下跌 3.4 美分，或 1.3%，至每磅 2.625 美元。