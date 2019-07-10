威州州長：鴻海就業支票可能再度跳票

美國威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 週二 (9 日) 接受外媒 CNBC 專訪時談到，鴻海威州廠創造就業的承諾可能再度跳票，無法達到數十億美元獎勵金所需門檻。

在週二《CNBC》採訪中，艾佛斯表示，鴻海目前正在威州興建廠房基地，但即便明年投入生產，也很可能繼續低於開始接受政府數十億美元獎勵金的門檻。

艾佛斯提到，鴻海已繳出清新的進度表，但成果遠不如當初承諾般的遠大，預計明年新工廠的員工數將低於先前承諾。。

艾佛斯表示，鴻海威州廠預計在明年五月開始投產時僱用約 1500 人，低於明年年底前僱傭 1800 多名員工的目標。

艾佛斯表示：「對威州來說，這 1500 名員工很當重要，我們期待與他們 (鴻海) 合作。目前計畫更加具體。事實上，(幾天前) 我看到他們灌混凝土建造廠房。」

鴻海依市場需求、政治環境調整投資計畫，已將威州 10.5 代大尺寸面板廠將修正為第 6 代 IGZO LCD 面板廠。

艾佛斯提到，鴻海將可能製造平板電腦和手機螢幕等小尺寸產品，而不是他們早前談到的大尺寸螢幕。

根據鴻海與該州商業發展部門威州經濟發展公司 (WEDC) 的協議，鴻海預計到 2032 年將創造 13000 個就業機會，該公司將分階段招聘，來滿足特定目標，以便有資格獲得約 30 億美元的補貼。

富士康威州科技廠執行長 Peter Buck 向 CNBC 表示：「該項目的長期目標並沒有改變。我與我們團隊進行交流，我們致力於提供 13000 個就業機會。」

鴻海威州廠 2018 年未達就業目標，僅雇用了 178 名全職員工，而非目標的 260 名，因此未能獲得高達 950 萬美元的稅收抵免。