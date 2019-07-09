美股盤中─等待Fed主席週三的聽證會 道瓊一度下跌逾140點

美國股市週二中場下跌，道瓊一度下跌逾 140 點。投資人等待聯準會 (Fed) 下一次貨幣政策走勢的線索。

台北時間 23:30

道瓊工業平均指數下跌 97.98 點或 0.37% 至 26708.16。

Nasdaq 指數上漲 16.51 點或 0.20% 至 8114.89。

S&P 500 指數下跌 2.04 點或 0.07% 至 2973.91。

3M 股價下跌逾 1%，拖累道瓊走低。因擔憂整體經濟環境及法律訴訟案件，分析師將其股票評級由加碼調降至觀望。

Fed 主席鮑爾定於週三在眾院金融服務委員會進行聽證會。投資人將研判 Fed 是否會一如預期，於本月稍後降息，抑或央行認為經濟強勁，決議維持目前的經濟政策。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，交易員反應 Fed 於 7 月降息的機率為 100%。但因上週五公布的 6 月就業報告強勁，更積極降息的預期已見消退。

分析師說，鮑爾將是明天的焦點，如果他真的唯數據是問，他就不會為 7 月會議後的政策，做出承諾。

上週，降息的預期推升股市創新高點。該預期於 6 月亦推升主要指數上漲。6 月，S&P 500 上漲 6.9%，道瓊與 Nasdaq 各上漲逾 7%。

近來中國與美國停止相互加徵關稅，並重啓貿易談判，股市亦因而上漲。中美雙方定於本週恢復協商。