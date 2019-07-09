德意志、法巴證券無撤離台灣計畫 僅同步裁員2人

有媒體報導，兩家外資包括德意志證券、法銀巴黎證券要撤離台灣市場，對此，金管會今 (9) 日澄清表示，經過確認兩家外資目前並無撤離台灣計畫，不過，為配合母公司總部政策，兩家外資機構不約而同都要裁員 2 人。

德意志銀行（Deutsche Bank）宣布，打算裁減 1.8 萬名員工，也傳出計劃大幅削減亞洲的證券交易、設置新部門處理銀行服務業務及處理不良資產，重組銀行高層和削減資產負債表等，這讓金融圈傳出德意志在台灣設立的德意志證券公司也將配合總部裁員，有媒體甚至以「人去樓空」形容，且不只傳出德意志證券，包括法巴證券也被點名要撤出台灣。

對此，金管會澄清，經過今天與兩家外資確認，德意志與法巴證券目前並無撤離台灣市場的規劃，兩家券商都約 20 餘名員工，兩家券商各自會裁員 2 人，所裁的皆為研究部門的分析師，其它員工都無異動，絕沒有外界謠傳的「人去樓空」。

觀察外資證券商撤台情況，過去巴克萊資本證券、港商聯昌證券分別在 2016、2017 年撤出台灣，目前在台的外資證券商子公司、分公司共有 14 家。

觀察外資證券商在台營運情形，其中子公司有 7 家，包括美林證券、台灣摩根士丹利證券、花旗環球證券、摩根大通證券、大和國泰證券、法銀巴黎證券及香港上海匯豐證券。

至於分公司也有 7 家，包含美商高盛亞洲證券、香港商德意志證券亞洲有限公司、香港商野村國際證券、香港商法國興業證券、新加坡商瑞銀證券、瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司、香港商麥格理資本股份有限公司。