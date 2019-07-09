製鞋廠鈺齊、豐泰6月及Q2營收 雙登巔峰

製鞋業鈺齊國際 (9802-TW)、豐泰 (9910-TW) 6 月及第 2 季營收同創新高，鈺齊自 4 月起開始出貨秋冬鞋款，在 6 、7 月將達高峰，推升鈺齊第 2 季營收走高，鈺齊今 (8) 日公布 6 月營收達 13.84 億元創高，也推升第 2 季營收 33.54 億元改寫歷史新高。

豐泰 (9910-TW) 6 月營收 64.66 億元，也同創新高，月增 11.1%，年增 9.48%，第 2 季營收為 180.6 億元，季增 6.78%，年增率 15.48%，1-6 月累計營收 349.72 億，年增成長 14.79%。

豐泰前 5 月自結稅後純益 25.03 億元，年增 56% ，每股純益 3.75 元；豐泰已於 6 月 21 日盤後正式納入為台灣 50 成分股，外資日前出具報告強調，雖然美中貿易戰造成終端需求恐減少的疑慮，但明顯低估紡織、製鞋業結構動能轉佳的趨勢，將豐泰目標價由 265 元調高至 270 元。

鈺齊今年 6 月營收為 13.84 億元，創新高，月增 17.28%，年增率為 27.26%，第 2 季營收 33.54 億元，創新高，季增 30.13%，年增率達 27.93%，累計 2019 年上年營收為 59.32 億元，年增率 23.98%。

鈺齊 2019 年第 1 季合稅後純益 2.05 億元，季增 6.3%，年增 1.08 倍，每股純益為 1.34 元。