盤前財經大事搶先讀2019年7月10日

今日操盤前瞻

日本 6 月 PPI

美國上周 EIA 原油庫存變動

英國 5 月 GDP

股東會：南港

法說會：南亞科

除權息：大統益、天仁、中碳、精湛、華勝 - KY、菱生、台勝科、中菲行、鈺齊 - KY 等

美國政府將豁免 110 項中輸美產品的高額關稅

美國政府週二 (9 日) 宣布，將豁免 110 項中國輸美產品的高額關稅，範圍涉及醫療設備到關鍵電子元件等，讓關稅損害獲利的美國企業可望得到一些緩解。閱讀全文...

〈日韓貿易戰〉面板雙虎高層憂 長期恐造成產業失去競爭力

面對日韓半導體材料進口限制爭議，台灣面板雙虎友達 (2409-TW) 董事長彭双浪、群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥昨 (9) 日出席活動均表示，全世界產業鍊是彼此相依，不能單用轉單效應評斷，若造成長期影響，恐使成本提升，讓產業失去原有競爭力。閱讀全文...

富邦金穩居上半年 EPS 王 人壽單月淨值增近 160 億元 國泰金緊追在後

各家金控 6 月獲利陸續出爐，富邦金 (2881-TW) 累計前 6 月每股稅後純益 (EPS) 以 2.7 元持續穩居獲利王寶座，且富邦人壽 6 月淨值再增近 160 億元，表現亮麗。國泰金 (2882-TW) 則因為新台幣轉升，獲利回歸正常水準，但暫時為單月獲利王、與累計獲利王，不過累計前 6 月 EPS 為 2.44 元，仍居亞軍。閱讀全文...

國銀也可成為投資國外債大戶 金管會放寬銀行自行買賣債券額度

國銀也可以成為投資國外債券的大戶！金管會 (9) 日宣布，為因應國內投資人對於國外債券投資需求漸增，並協助我國銀行充分運用其利率及信用風險控管的專業，決議放寬銀行兼營債券自行買賣時持有同一債券的額度。閱讀全文...

各國央行大買黃金 中國連 7 月增持 波蘭儲備加倍

隨著美國 Fed 降息預期提升，各國央行動作不斷，除了各種跟進的寬鬆措施之外，另一個愈來密集出現的動作是大買黃金。近期公布數據顯示，中國連續 7 個月買入黃金，波蘭央行也公告，2019 年迄今已加購黃金 100 噸，使其中央銀行黃金儲備增加一倍。閱讀全文...