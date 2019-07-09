比特幣再飆高至 12,743 美元拋物線週期或將開始

根據 Coin360 數據顯示，比特幣價格於今日下午 3 點 05 分觸及 12,743 美元的高點，而後於發稿時間回落至 12,548 美元的位置，日漲幅為 9.92％，週漲幅目前為 30％，而月度表現則高達 60％。Morgan Creek 資本管理公司創始人 Mark Yusko 向外媒《CNBC》透露，「我認為我們正進入下一個拋物線週期，進行另一次小修正之前，這可能會讓我們進入 3 萬美元的水平…… 在 2021 年觸及 10 萬美元，這條路徑將輕而易舉被描繪出來。」

Grayscale 宣布恢復比特幣投資信託基金

加密貨幣投資公司 Grayscale Investments 宣布，已正式恢復 Grayscale 比特幣投資信託基金（GBTC），將继续面向合格投资者进行私募。一般而言，合格投資者只要購買了 Grayscale 比特幣信託的份額後持滿一年，即可選擇以市場價格出售。據 Grayscale 公佈的信息，截止 7 月 8 日，Grayscale 比特幣信託所管理的資產價值已 26.6 億美元，更於今年第二季度上漲 192%，領先於其他所有基金及主流投資產品。

研究：全球區塊鏈供應鏈市場到 2025 年將超過 90 億美元

市場調研機構 Allied Market Research（AMR）7 月 8 日發布研究指出，全球區塊鏈供應鏈市場到 2025 年為止預計將達到 98.5 億美元，復合年增長率（CAGR）激增 80.2％。研究認為， 此趨勢歸因於供應鏈產業對透明度的需求，以及區塊鏈能更有效保障交易安全性，儼然成為市場發展的主要推動因素。從行業垂直方面來看，預計零售業屆時將在收入貢獻方面處於領先地位，而醫療保健行業的複合年增長率則是最高。另外，區塊鏈供應鏈市場的主要貢獻者還包括製造業、食品和飲料以及石油和天然氣。

中國人民銀行獲批進行央行數位貨幣研發

中國人民銀行研究局局長王信日前出席會議是表示，中央銀行經過國務院的正式批准，正在組織市場機構進行央行數字貨幣的研發。此外，王信還提及 Facebook 早前公布的穩定幣計劃 Libra，他認為，Libra 作為支付工具若得到廣泛使用，雖能发揮貨幣職能，還可能進行貨幣創造（通過 Libra 開展信貸），但浙江冲擊法幣并降低貨幣政策有效性。 相反，央行所发行的數為貨幣則有助于提升貨幣政策的有效性。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 9 日重點：比特幣再飆高至 12,743 美元拋物線週期或將開始 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』