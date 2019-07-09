專家：川普若執意加徵關稅 恐難完成連任之路

美國研究人員指出，總統川普如果繼續堅持「關稅總統」的角色，那麼他恐怕難以順利連任。

德州大學奧斯汀分校中國公共政策中心執行主管 David Firestein 表示，美中貿易的緊張局勢將在何種程度上打擊美國經濟，目前還難以評估，但如果關稅持續，就會在總統大選前，一直構成打擊。

也就是說，如果川普持續課加關稅，他在 2016 年微弱的領先優勢，在新一次的大選中將會失去。那些最支持川普的選民，在本身經濟利益受害之後，很難再投票給他。

首先，美中貿易戰延伸到黃豆等農產品，已經打擊了川普在農民及農產品廠商上的支持。

這些關稅不僅推高了美國農產品的價格，導致生產商的出口收入，在 2018 年大減 74%。根據美國農業部數據，美國黃豆的出口由 2017 年的 122 億美元，到 2018 年僅剩 31 億美元。

此外，Firestein 認為，川普加徵關稅，也傷及了美國的消費者，這相當於全面向美國人民加稅。

根據國際貨幣基金 (IMF) 的研究，川普加徵的部分關稅，主要承擔者並非中國的出口商，而是美國的消費者及進口商。

Firestein 表示，由於關稅傷及美國自身利益，這使得川普在雙方談判時將缺少靈活性，限制了他可用的選擇。

自去年中以來，美中的貿易紛爭就逐步升溫，雖然一路和談卻難有進展，最終於今年 5 月談判破局，美國將 2000 億商品關稅由 10% 加大至 25%。不過，在 6 月底的川習會後，雙方同意先擱置新的關稅，並在近日恢復談判。