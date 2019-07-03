Facebook 遭多方施壓叫停 Libra美立法者、民間機構連發函籲嚴管

Facebook 上個月宣布加密貨幣項目 Libra 後引起軒然大波，多國監管機構均表示 Libra 必然將走上「嚴管之路」。7 月 2 日，美國眾議院金融服務委員會 5 名議員向 Facebook 創始人兼執行長 Mark Zuckerberg 發出公開信，「要求 Facebook 暫停所有跟 Libra 有關的開發進程」。

同日稍早，美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）和美國公共利益研究集團（U.S. PIRG）也攜領超過 30 個組織團體發出另一封公開信函，「呼籲立法者及監管機構叫停 Libra 項目，直到深刻的風險問題得以解決」。

根據美國消費者保護組織 Public Citizen 上所張貼的公開信，多達 30 個組織團體認為，Libra 項目將引發一系列跟「國家主權、企業權力、消費者保護、競爭政策、貨幣政策及隱私」等方的問題。

信函中更強調，「無論是美國、其他國家，或是國際機構的監管體系，均未準備好解決這些問題」，隨即列出一長串的問題有待 Facebook 提供解答，卻似乎未意識到，今時今日的加密貨幣企業都已在遵守 KYC 用戶盡職調查及 AML 反洗錢措施。

以下為部分問題節錄：「Libra 是否將提供洗錢機制？Libra Association 是否將遵循多個國家所實施的反洗錢措施？其技術是否將順應 KYC 用戶盡職調查？所有的錢包供應商是否都將遵守這些規則？」

另一封公開信則是由美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 帶領金融服務委員會下屬分支委員會的 4 位主席所發出，分別為：投資者保護、創業和資本市場小組委員會主席 Carolyn Maloney；住房、社區發展和保險小組委員會主席 William Lacy Clay；監督和調查小組委員會主席 Al Green；以及金融技術工作小組主席 Stephen F.Lynch。

根據該信函，Libra 項目將引發跟「隱私、交易、國家安全和貨幣政策」相關的嚴重憂患，不僅關乎到 Facebook 超過 20 億人的用戶，還將影響到投資者、消費者和更廣泛的全球經濟體系，多位立法者因此呼籲，「在監管機構和國會得以審查這些問題，並採取行動以前，Facebook 及其合作夥伴必須立即停止實施計劃。暫停期間，我們打算就加密貨幣金融活動的風險和利益舉行公開聽證會，並就此探討立法解決方案。」

信中內容還提到，「雖然 Facebook 已基於此項目發表白皮書，但是關於加密貨幣 Libra 及其數位錢包 Calibra 的意圖、角色、潛在用途和安全性等信息卻無從得知，這無疑是暴露了大規模的風險，以及缺乏明確的監管措施。如果這些產品和服務未妥善監管，它們可能會危及美國和全球多國的金融穩定。」

此前，Waters 已多次發聲呼籲 Facebook 暫停開發 Libra，且已敲定將於 7 月 17 日針對同一議題召開聽證會，而這次發函僅作為正式通知管道。截至截稿時間，Facebook 及 Zuckerberg 本人均為針對上述兩封公開信做出任何回應。

近日，金融服務公司 Jefferies 釋出調查報告指出，美國社群媒體用戶表示「不太可能會使用 Facebook 的加密貨幣 Libra」。據了解，這次接受調查的民眾總計 600 人，當中就有五分之四的受訪者表示他們「不太可能」或「非常不可能」購買加密貨幣。

受訪者表示，儘管 Facebook 將無法訪問 Libra 消費者的交易數據，但有 45% 的民眾仍對 Facebook 過去的爭議缺乏信任，同時也是他們對 Libra 最大的擔憂，另外有近 40％ 的受訪者表示，他們已經擁有移動支付錢包，因此沒有理由使用 Calibra。

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