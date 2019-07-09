歐股盤前─降息預期淡化、市場聚焦鮑爾赴國會作證 指數期貨下跌

美國 6 月非農就業報告較預估強勁，淡化了市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，投資人接下來將聚焦 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 赴國會作證的發言內容；今 (9) 日歐股盤前，指數期貨下跌。

台北時間週二下午 2 點 43 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.23%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.16%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.34%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.24%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.21%，深證成指上漲 0.11%；南韓 Kospi 指數下跌 0.48%，日經 225 指數上漲 0.14%；台股收跌 48.44 點，至 10702.78 點。

6 月非農就業報告較預估強勁，淡化了市場對 Fed 降息的預期，加上蘋果股價評級遭調降，拖累科技股表現，昨日美股收低。

週一道瓊工業指數收跌 115.98 點 (0.43%)，至 26806.14 點；標普 500 指數收跌 14.46 點 (0.48%)，至 2975.95 點；那斯達克指數收跌 63.41 點 (0.78%)，至 8098.38 點。

市場對 Fed 大幅降息的預期降溫，但仍認為有降息的可能；鮑爾預計於本週三、四，先後出席眾議院及參議院作證，投資人將根據其發言內容，研判 Fed 對降息一事的立場。

此外，下週開始的第 2 季財報季，亦將成為投資人關注焦點。

美國商務部經調查發現，自墨西哥和中國進口的預製結購鋼，皆受益於國內補助；美國政府認為，墨、中兩國採取不公平的補助，協助其業者，因此將對進口自墨西哥和中國的部分鋼鐵產品加徵關稅。

美國商務部聲明指出，2018 年，墨西哥和中國出口至美國的結構鋼總值，達 15 億美元。

伊朗週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機；中東緊張情勢持續升溫，抵銷了全球經濟成長趨緩恐影響石油需求的疑慮，週一油價持穩。

市場研究機構 Sentix 昨 (8) 日公布 7 月歐元區投資人信心指數，在美中貿易爭端疑慮未除的情況下，數值從上月的 - 3.3 降至 - 5.8，遠低於市場預期 (0.1)，創 2014 年 11 月以來新低。