貿易爭端恐影響股市 策略師看好金價於年底前攀上2000美元

根據外媒報導，策略師認為，對聯準會 (Fed) 降息的預期、地緣政治緊張情勢升溫，都使金價獲得支撐，而美國挑起的貿易爭端，將釀成更廣泛的全球性衝突，恐影響股市表現，預估金價可望在年底前，攀上每盎司 2000 美元。

台北時間週一 (8 日) 下午 5 點 46 分，Investing.com 報價顯示，現貨黃金上漲 0.47%，至每盎司 1405.60 美元；黃金期貨上漲 0.52%，至每盎司 1407.45 美元。

金價走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

倫敦 Independent Strategy 總裁兼全球策略師 David Roche 在接受 CNBC 採訪時表示，上週五，美國勞工部發布的 6 月非農就業報告，淡化了市場對 Fed 降息的預期，使週一金價一度小幅下跌。

不過，Roche 預估，國際貿易緊張情勢加劇，會深化投資人的負面情緒，金價將持續走揚，年底前可望攀升至每盎司 2000 美元。

Roche 稱，與美國有關的貿易爭端，將釀成一場影響深遠、擴及全球的衝突，影響對股市的增長預期，建議投資人應持有黃金，以及些許歐洲固定收益和美國國債，「我覺得，當前金融市場猶如沙堆般脆弱。」

美中重啟貿易談判，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週透露，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛說，面對面會談可望於近期發生，但「如果你想要 (貿易協議) 品質，就不能拚速度」，貿易磋商沒有時間表。