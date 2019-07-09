【中信投信】追求收益新選 中信投信首推美國市政債

中信投信多元入息債券 ETF 傘型基金 7/15 開募

全球央行持續高鴿，加上中美貿易戰呈現膠著，讓市場資金不僅在股市流動，也開始轉往債券市場。根據統計，全球債券 ETF 光是 6 月份就吸金 337 億美元，創下單月流入最高紀錄。中信投信看準債券 ETF 的交易熱，宣布將於本月 15 日盛大募集「中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金」，旗下包含三檔創新債券 ETF 產品：中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金 (簡稱：中信美國市政債，證券代號 00847B)、中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金 (簡稱：中信新興亞洲債，證券代號 00848B) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)、中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券 ETF 基金 (簡稱：中信 EM 主權債 0-5，證券代號 00849B) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。三檔商品涵蓋了美國高評級債與新興市場債，讓不同屬性的投資人，在波動不安的市況下，得以選擇相對穩健的投資標的。

近兩年投資市場變數多，使得主動式基金經理人操盤面臨挑戰，資金轉向湧入指數型基金 (ETF) 中。根據華爾街日報報導，不僅股票型 ETF 高速成長，全球債券 ETF 的總規模也在 6 月突破 1 兆美元大關，創下歷史新高。中國信託投信旗下目前已擁有兩檔股票型 ETF 與五檔債券型 ETF，本次募集的「中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金」，提供更多元的債券 ETF 商品，協助投資人建構更完整的投資選擇。

中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金經理人張勝原表示，中國信託美國高評級市政債券 ETF 為台灣第一 檔市政債券 ETF，追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數，其成分主要為政府相關單位發行之債券，信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。指數成分包含信評在 A - 以上，由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券；同時，也納入非營利機構所發行的債券，例如：麻省理工學院、哈佛大學等 學校，還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析，地方政府與非營利組織承受的產業風險較低，當面臨風險事件時，能成為投資人降低資產波動的新選擇。

而 中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)，追蹤 ICE 新興市場 0 至 5 年期美元政府債券指數，主要專注於新興市場國家，包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券 ETF 中，投資天期最短，指數平均存續期間 2-3 年，可成為投資人做為短期資金停泊，低波動的投資工具。

張勝原表示，就資金面觀察，全球主要央行仍維持寬鬆態勢，即使聯準會縮表，美國流通在外貨幣仍微幅上升，減緩貿易戰等外部風險，預估市場短暫逆風後，仍將延續新興市場下半年資金行情。而就近期數據來看，新興市場主要國家復甦力道逐步反彈，2 月製造業 PMI 數據首度超前已開發國家，為 6 年來首見，且領先幅度還可望大幅拉開。

若投資人看好亞洲的投資機會，中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券 ETF(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)，追蹤彭博巴克萊新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券指數，鎖定中國以外的新興亞洲國家，包含印尼、印度、菲律賓等政府及企業發行人的美元債券，幫助投資人更完整掌握新興亞洲債市。

張勝原表示，新興亞洲國家具有良好的基本面及信用評等，加上今年有選舉紅利加持，下半年表現可期。此外，指數殖利率較已開發國家公司債更高，亦是投資人參與收息產品不可或缺的投資選項。

今年以來，中國信託投信致力於拓展債券 ETF 產品，並透過不同月份的配息規劃，希冀帶給投資人更為均衡、風險分散的收益配置。且債券 ETF 的配息來源不來自於本金，讓投資人做為退休理財規劃，更為高枕無憂。

* 本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。

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「中國信託新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券 ETF 基金」及「中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金」等子基金投資涉及新興市場部份，因其波動性及風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，基金淨資產價值可能承受不同程度的影響及基金資產有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，由於高收益債券之信用評等由於未達投資等級，且對利率變動的敏感度甚高，故部份基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人，且不宜占投資人投資組合過高之比重。

各子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬【(中國信託美國高評級市政債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數)、(中國信託新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為彭博巴克萊新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券指數)及 (中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金之標的指數為 ICE 新興市場 0-5 年期美元政府債券指數)】，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響) 將影響基金標的指數的走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。

本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

(1) 基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

(2) 基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

(3) 基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於各子基金暫不從事匯率避險，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

各子基金可能面臨之風險包含但不限於債券流動性風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，各子基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心) 所有關規定辦理。

各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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