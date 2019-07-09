夏普旗下Dynabook 計畫於2021年度上市

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週二 (9 日) 時表示，旗下生產個人電腦 (PC) 的子公司「Dynabook」，其公司股票計畫於 2021 年度，要在日本股票市場上市。

(圖片：Investing.com)

夏普在 2018 年 10 月時，買下東芝的個人電腦) 事業子公司「Toshiba Client Solution，TCS」，並在 2019 年改名為「Dynabook Inc.」。當時的營運目標是，要在 2019 年度開始獲利。到了 2020 年度時，要將銷售額從 2018 年度的 1600 億日圓衝到 3400 億日圓，而營收目標則為 70 億日圓 (2018 年度為 46 億日圓的赤字)。

目前 Dynabook 的主要業務內容分成服務、裝置，已及平台 3 個部分。今後除了將繼續擴張之外，也會加強與美國微軟 (MSFT-US) 間的合作關係，朝著公司股票上市的目標，強化公司的收益能力。

夏普公司董事長戴正吳，在今年 6 月 11 日的事業方針說明會上曾經提到，面對升溫的美中貿易戰，美方考慮發動第四波的關稅攻勢下，該公司「Dynabook 的筆記型電腦幾乎 100% 在中國當地生產，其中有 10% 會銷往美國市場。在台灣或越南的生產也會列入考量」。

戴正吳也在 5 月底接受日本媒體訪問時強調「在東協 (ASEAN) 也有許多可以便宜生產的據點」。他表示，若是夏普可以儘速進行生產線的移轉，和產品被課予高額關稅的競爭對手相比「對夏普而言是很好的商機」。也透露此舉將有助於擴大在美國的市占率。