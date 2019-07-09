大選空窗期 華為助英四大電信商建5G

昨 (8)TheGuardian 報導指出，雖然英國政府還沒有完全消除對華為在網路安全方面的顧慮，但華為目前正在幫四家英國主要電信營運商發展 5G 網路。這一消息恐將使英美之間的關係變得緊張，特別的是英國是五眼聯盟成員之一。

報導指稱，沃達豐在英國 7 個城市已經進行 5G 網路的營運，其中有 6 個城市華為都參與網路建設。同時，華為還幫助 EE 建立數百個 5G 基地台，並標下 Three 和 O2 的 5G 合約，未來將會幫助他們建構通訊網路。

(圖片: AFP)

同時，中國駐英大使劉曉明也表示，如果英國允許華為參與 5G 網路建設，華為不會成為收集英國情報的工具，並承諾中國政府不會要求華為公司提供任何訊息。

劉曉明強調華為在 5G 領域具領先地位，若英國排斥華為，英國將會失去巨大的機會。華為在英國推廣業務是為了雙贏，而不是為了監視這裡的人。他再次呼籲兩位英國保守黨內的首相候選人強森（Boris Johnson）與杭特（Jeremy Hunt）不要封殺華為。

目前中英關係目前受到許多不確定因素的影響，而華為在英國 5G 網路中能發展哪一種階段將取決於 7 月 23 日英國保守黨領袖角逐的最終結果。

諮詢公司 Assembly 認為，部分或全面限制華為可能導致 5G 在英國的普及向後延 18 個月至 24 個月。如此一來，英國將無法成為 5G 技術的世界領導者，進而使英國經濟損失 45 億～68 億英鎊。

今年 4 月，英國政府曾表示同意華為參與 5G 行動基礎設施的「非核心」部分。但隨後，美國網路安全官員表示，即便英國採取自己的標準，美國依然認為，不論「核心」還是「非核心」使用華為的設備並沒有任何差別。