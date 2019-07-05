夏普實施整併將關閉2據點 股價應聲大漲3.8%！

日媒報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，將關閉葛城、平野兩個事業所，並將研究人員集中到以 AI 人工智慧及次世代技術研發為主的八尾事業所。將突破研究領域的隔閡，以新技術的開發作為目標。在人力方面不會進行精簡，將透過組織的集中來減少經費支出。

(圖片：Investing.com)

夏普在日本國內共有 13 個主要事業所，而位在日本奈良縣的葛城事業所，是於 1981 成立，主要負責太陽能電池等產品的生產。目前在太陽光電及蓄電池等能源系統方面，有超過上百名的技術人員。

而位在日本大阪府的八尾事業所，是夏普在 IoT 物聯網等次世代技術方面，為提高家電產品的附加價值，進行著相關研究。今後在葛城技術人員的加入後，將促進彼此交流，並有助於新產品及服務的產出。

另外，位在大阪市的平野事業所，起源於 1934 年的平野工廠。目前共有約 500 人，是作為家電修理工廠，及多功能事務機等法人客戶業務單位之使用。由於工廠老舊，員工們也將於未來遷往八尾事業所。而空出的葛城、平野事業所，夏普則計畫在未來將土地賣出。

八尾事業所，是夏普在日本國內製造家庭用「白色家電」的唯一據點。目前只有進行電冰箱的生產，並已決定在今年秋天遷往海外生產。屆時將會空出廣大空間，以容納來自葛城與平野的員工們。

夏普於 2016 年 8 月納入鴻海旗下後，在戴正吳董事長的帶領下，進行了一連串的構造改革。2017 年 6 月將廣島縣負責半導體雷射等生產的三原事業所，整合到同縣的福山事業所；而栃木縣的栃木工廠也在 2018 年時結束了液晶電視的生產。

戴正吳在今年 6 月接受日經採訪時表示「完全不認為已完成構造改革。夏普在日本國內的據點還有非常多個」，表達他將推動工廠及研發據點整合的想法。

而除了成本的減少，戴正吳還提到「開發人員之間的交流將會變的更加熱絡」，透露出其他的意圖。