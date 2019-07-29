【葉淑明專欄】科幻小說？萬物聯網的資料市集即將到來！

近十餘年來，除了以電腦伺服器運算串起的網際網路，人類社會逐漸邁入一個新的里程碑，也就是物聯網（Internet of Things）時代，未來十年後（或更早發生）甚至是會是一個萬物聯網（Internet of Everything）的世界。

什麼是「萬物聯網」？

萬物聯網指的是，所有機器設備與行動裝置除具備數位化連結網路功能，本身還帶有身份識別 （ID） ，形成 M2M（機器對機器）的機器經濟（Machine Economy）系統，使用者的數位足跡（Digital Footprint）成為數位資產（ Digital Asset），使用者亦須具備數位化的身份識別，以將資產歸戶，進行資料賦權，各種用戶資料於是形成了「資料市集」（Data Marketplace）。

對許多企業來說，處在物聯網的世界中，由於自動化機器與數位裝置的即時跨域聯網溝通，將會有巨量的資料被產出，被儲存，被分析，形成龐大的資料市集，因此產生許多前所未有的市場商機，也會出現許多讓企業與個人彼此互利的商業模式。

知名市調研究機構顧能（Gartner）公布了 2018 至 2023 年引領數位企業創新的十大物聯網策略技術趨勢，未來十年，物聯網將持續帶動企業創新的商機，其中有許多將來自全新或改良的技術。

Gartner 的物聯網專案調查顯示，35% 的受訪者正在銷售或打算銷售其產品與服務所蒐集的數據，資訊經濟學（Infonomics）理論將這種資料變現的作法，視為應納入公司帳冊的策略性商業資產。 2023 年，買賣物聯網數據將成為許多物聯網系統必要的一環，現有的行銷與廣告方式，乃至於媒體型態，都將會因為萬物聯網（例如智慧電表，智慧路燈，車聯網，智慧家庭，智慧城市等）發生急遽的改變。

對眾多的企業來說，商業策略將會有翻天覆地的創新，媒體業與廣告業也會是首批面對數位轉型的商機（或危機）的產業，將開始面臨廣告買主（企業）對於企劃與執行各種物聯網廣告（載體是物聯網裝置或機器）的需求與挑戰。

舉個例子，汽車作為一個資訊產生者與載體，它將會有一個全球共通的身份識別，車主本身也會有一個全球共通的身份識別，於是車主開車時的駕駛行為數據都會成為數位資產，車主可以選擇是否放在資料市集進行價值交換，價值指的可能是點數，是紅利，是代幣，是虛擬貨幣，或折價券，或服務交換等。

更進一步，企業可以將車主需要的廣告訊息，在車主同意的狀態下，推送到車主會使用的物聯網裝置以供讀取。與此同時，設計製造物聯網裝置與設備的軟硬體廠商，將會需要思考如何產生能全球互通又符合隱私法規的身份識別，以及如何確保安全交易，保存交易紀錄等。這些，是問題，是挑戰，也是創新商機。

值得一提的是，區塊鏈（Blockchain）軟體的底層技術與網路架構，在物聯網的身份識別這個部分，扮演極為重要的角色。不以加密貨幣為重心的區塊鏈技術，或稱分散式帳本（Distributed Ledger Technology），能協助企業與用戶產生人與物的去中心化（Decentralized）的身份識別（Identifier），目的是滿足隱私權保護設計，從而讓數位資產能在資料市集自由交易，讓數位資產化的數據資料「貨幣化」或者說「有交換價值」，產生一種機器經濟的新商業型態。

至於資料市集有出現哪些買家，買單這些數據，與其中的市場洞察（Market Insight）？仰賴數位行銷界的專業，成為媒體業與廣告業的潛商機。因為未知，意味著各種可能性。

2025 年全球的物聯網裝置將超過 750 億，我們可以大膽預測，未來的商業模式，將不僅是一種出現在個人電腦瀏覽器，手機螢幕或是電子看板的廣告方式，將會融合現實生活中各種自動化設備，例如智慧零售販賣機，也將會出現各種創新的服務，例如：因為車主的優良駕駛行為，能讓車主享有更好的個人化保險費率設計方案。且讓我們開始盡情發揮想像力吧！期待有更多台灣本地的新創，一起開發這個潛力無窮的新市場！