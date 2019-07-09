貨攬業加快東南亞布局 台驊、中菲行迎旺季 下半年獲利動能加溫

美中貿易戰使全球供應鏈結構正進行區域轉移，貨覽業營運動能看俏，其中中菲行 (5609-TW) 未來將在東南亞市場，增加更多新業務機會，而台驊 (2636-TW) 也強調，將持續開發非美國航線業務和海外代理，並擴大東南亞市場投資，隨著時序進入貨攬第三季傳統旺季，貨攬業下半年獲利可望優於上半年。

台驊在東南亞市場已深耕十多年，目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨和印尼各國建立超過 10 個以上據點，今年前 5 月合併營收來自東亞的營收年增幅高達 103%。

台驊強調，今年正籌設菲律賓公司，未來在東協市場將擘畫更完整的版圖。

據悉，台驊今年新設菲律賓據點也併購了泰國的報關團隊，有利產品線更完整，加上旺季報到，法人看好，後市獲利表現可期。

另一方面，海運、空運等傳統業務外，台驊也積極推動中國內貿物流，包括中歐、中俄鐵路業務，預計將擴大與俄羅斯和歐洲海外代理合作，爭取包列業務。

同時，台驊也持續擴大在中國的進口一條龍業務，據了解，台驊旗下聯宇達方為因應進口倉儲業務，上半年已完成上海倉移至蘇州倉，法人估，此將降低租金成本約 30%，並使內貿物流毛利率進一步拉高。

另外中菲行最新公布 6 月合併營收達 13.75 億元，年減 5.36%，年減 3%，上半年合併營收 82.85 億元，年增 1.85%，其中，上半年亞太市場 (排除中國和台灣) 營收成長達 11.3%，僅次於美洲地區的 15.3%，成長潛力大，中菲行表示，在中國的製造商已開始南向，樂觀看未來可望增加相當多的業務機會。