裕民強化能源運輸布局 結盟台電、光明海運

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (1) 日宣布，將與台電、光明海運和日商 K-LINE 合資成立船運公司，預計 2020 年底前完成，藉此強化發電相關原物料運輸，並確保台灣發電燃料供應安全。

裕民說明，預計新成立船運公司的各股東持股暫為台電 40%、裕民航運 32.5%、光明海運 20%，以及日商 K-LINE7.5%，資本額 10 億元，裕民規劃出資 3.25 億元。

裕民也指出，我國正積極開展能源轉型的工作，合資公司成立目的在穩定燃煤供應，並於日後適當時機進一步拓展 LNG 船運業務。

據了解，目前裕民已參與使用 LNG 燃料為動力的船型，包括 21 萬載重噸海峽極限型散貨船、26 萬噸級 VLOC 和具備 LNGReady 設計 32.5 萬噸級 VLOC。

裕民追求多角化經營，近年來深化和中油、台電等國營事業的合作關係，以跨足能源相關運輸市場，2010 年已與台灣中油、中航 (2612-TW) 合資成立「環能海運股份有限公司」，並長期承運台電進口煤炭運務，陸續代營管理台電自有的電昌五、七、一、二號等巴拿馬極限型散裝煤輪。

截至去年底，裕民自有和在建中船隊達 40 艘，散裝船隊平均船齡僅約 5.5 年，加上合資、代管船隊後，船隊共 48 艘，預計今年新交 1 艘 Kamsarmax 型散裝貨輪，明年再新交 2 艘 32.5 萬超大型礦砂船 (VLOC)。